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آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 2:52 مساءً
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اللبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال.
وقال في بيان: “بالنيابة عن الشعب الأميركي، أهنأ الشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال”.
وأضاف، “خلال السنوات الـ7 الماضية، واجه لبنان تحديات كثيرة، ولكن السنة الأخيرة كانت الأصعب”.
وشدد على أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اللبناني، وستبقى واقفة إلى جانبهم خلال هذه الأوقات الصعبة”.
ويذكر أن المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية أعلنت أنه نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة كورونا واستنادا الى قرار الاقفال الكامل من 14 تشرين الثاني الى 30 منه، سوف يتم إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم “الجمهورية اللبنانية”.
وبمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، ألقى رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة قال فيها:
”هي السنة الـ 77 على استقلال لبنان، وللأسف حفلت بشتى أنواع الأزمات والشدائد انعكست سلبا على حياة كل اللبنانيين سواء بلقمة العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء، والبعض منهم قد طاولته بشكل أقسى فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا أو بسبب وباء عمّ العالم ولا يزال يحصد الضحايا، وواقعنا اليوم ليس واعداً، ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له، فنحن شعب جُبِل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة”.
وأضاف: “باقٍ على وعدي بحفر الصخر مهما تصلّب، لشق طريق الخلاص للوطن”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بومبيو مهنئاً اللبنانيين بالاستقلال: سنبقى إلى جانبكم في الأوقات الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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