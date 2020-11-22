لبنان | توقيف 32 شخصاً من الفارين حتى الآن

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توقيف
تمكنت قوى الامن من اعادة توقيف 32 شخصا من الفارين من سجن بعبدا حتى الساعة ومن ضمن العدد الخمسة الفارين الذين لقوا حتفهم في حادث السير امس.
وأقدمت عناصر سرية درك أميون على القبض على الفار من سجن بعبدا السوري (م.خ)، في بلدة المجدل – الكورة.
وكان قصر عدل بعبدا شهد يوم أمس، عملية هروب “شبه منظمة” لأكثر من 50 سجين، حيث أقدموا على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب الى جهات مجهولة”.
في سياق متصل، قتل 5 أشخاص وجرح اثنين آخرين من السجناء الفارين في حادث السيارة خلال المطاردة، وذلك من بين نحو 70 سجينا وموقوفا فروا من سجن بعبدا، بعد أن اعتدوا على عنصر من الشرطة.
وطوقت القوات الأمنية محيط قصر العدل في بعبدا والمنطقة المحيطة له في محاولة للبحث عن عدد من السجناء الفارين، فيما استطاعت القوات الأمنية فعليا من إعادة القبض على 20 شخص منهم.
وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الهروب الجماعي لهؤلاء السجناء.
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