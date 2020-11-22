لبنان | توقيف 32 شخصاً من الفارين حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 6 ثواني

تمكنت قوى الامن من اعادة توقيف 32 شخصا من الفارين من سجن ‏بعبدا حتى الساعة ‏ومن ضمن العدد الخمسة الفارين الذين لقوا حتفهم ‏في حادث السير امس.‏

وأقدمت عناصر سرية درك أميون على القبض على الفار من سجن ‏بعبدا السوري (م.خ)، في بلدة المجدل – الكورة.‏

وكان قصر عدل بعبدا شهد يوم أمس، عملية هروب “شبه منظمة” ‏لأكثر من 50 سجين، حيث أقدموا على تحطيم أبواب الزنزانات في ‏سجن بعبدا والهرب الى جهات مجهولة”.‏

في سياق متصل، قتل 5 أشخاص وجرح اثنين آخرين من السجناء ‏الفارين في حادث السيارة خلال المطاردة، وذلك من بين نحو 70 ‏سجينا وموقوفا فروا من سجن بعبدا، بعد أن اعتدوا على عنصر من ‏الشرطة.‏

وطوقت القوات الأمنية محيط قصر العدل في بعبدا والمنطقة المحيطة ‏له في محاولة للبحث عن عدد من السجناء الفارين، فيما استطاعت ‏القوات الأمنية فعليا من إعادة القبض على 20 شخص منهم.‏

وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها ‏في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الهروب الجماعي لهؤلاء السجناء.‏