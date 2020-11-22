كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 44 دقيقة المطران الياس عودة سأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في عظة قداس الأحد: “أي استقلال في بلد غالبية أبنائه باعوا أنفسهم لزعماء جوّعوهم وشرّدوهم وأفقروهم وأذلوهم؟”. وتوجه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول: “أنقذْ ما تبقّى من عهدك وقُمْ بخطوةٍ شجاعةٍ يذكرها لك التاريخ”. كما توجه إلى الرئيس المُكلّف سعد الحريري، بالقول: “أَسرعْ في مهمّتك لأنّ البلد يتهاوى والمواطن لم يعد يحتمل والوقت يتلاشى والتاريخ يُحاسب”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المطران عودة لعون: التاريخ يُحاسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.