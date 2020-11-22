لبنان | عون تلقى المزيد من برقيات التهنئة بالاستقلال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون المزيد من برقيات التهنئة من رؤساء وقادة الدول، لمناسبة العيد السابع والسبعين للاستقلال، أبرزها من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ جاء فيها: “منذ مطلع السنة الجارية، تتبادل الصين مع لبنان الدعم في مكافحة جائحة كوفيد-19 وتقدم الجانب الصيني ما في وسعه في المساعدات للبنان لمواجهة انفجار مرفأ بيروت، الامر الذي يعكس الصداقة العميقة والتقليدية بين البلدين. إني حريص على العلاقات الصينية-اللبنانية ومستعد للعمل مع فخامتكم على تعميق علاقات التعاون بين الصين ولبنان لما فيه الخير البلدين والشعبين. وان الجانب الصيني على استعداد لمواصلة مساعدة لبنان قدر الامكان في مواجهة التحديات من اجل عودة الاستقرار والاطمئنان في اقرب وقت ممكن”.

كما، تلقى الرئيس عون برقية بالمناسبة من ملك اسبانيا الملك فيليبي، الذي أعرب لرئيس الجمهورية عن أطيب تمنياته “بالعافية على المستوى الشخصي وبالسلام والازدهار للشعب اللبناني العزيز”.

كما تلقى برقية مماثلة من رئيس وزراء العراق السابق الدكتور أياد علاوي.

ويذكر أن المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية أعلنت أنه نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة كورونا واستنادا الى قرار الاقفال الكامل من 14 تشرين الثاني الى 30 منه، سوف يتم إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم “الجمهورية اللبنانية”.

وبمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، ألقى رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة قال فيها:

“هي السنة الـ77 على استقلال لبنان، وللأسف حفلت بشتى أنواع الأزمات والشدائد انعكست سلبا على حياة كل اللبنانيين سواء بلقمة العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء، والبعض منهم قد طاولته بشكل أقسى فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا أو بسبب وباء عمّ العالم ولا يزال يحصد الضحايا، وواقعنا اليوم ليس واعداً، ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له، فنحن شعب جُبِل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة”.