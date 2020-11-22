لبنان | روحاني لعون: الصمود والمقاومة في ظل قادة كفؤين جعل لبنان شامخا

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الرئيس الإيراني حسن روحاني
هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية ميشال عون بمناسبة ذكرى استقلال الجمهورية اللبنانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس روحاني قال في تهنئة بمناسبة ذكرى استقلال الجمهورية اللبنانية، ” إن إيران ستقف كما السابق إلى جانب الحكومة اللبنانية والشعب الصامد ومستعدة لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات”.
ولفت الرئيس روحاني أن “لبنان قد مرّ بأوقات عصيبة خلال العام الماضي، لكن الصمود والمقاومة في ظل قادة كفؤين جعل لبنان شامخا وأظهر للعالم أن الطريق إلى كرامة لبنان واستقلاله وازدهاره خلال فترة رئاسة فخامته دائم، وسيستمر بتعاضد ودعم مختلف التيارات السياسية”.
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