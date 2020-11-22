لبنان | “أساند” تعليقا على فرار سجناء بعبدا: للاسراع في بت ملفات الموقوفين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 6 ثواني

أكدت جمعية “أساند” أن حادثة الفرار من السجون في بعبدا تكشف عن الحال المزرية التي تعيشها السجون اللبنانية المكتظة بالموقوفين.

أصدرت جمعية “أساند”، التي تعنى بالسجون وقضايا السجناء، بيانا تعليقا على فرار 69 سجينا من مخفر قصر العدل في بعبدا ومقتل 5 منهم، جاء فيه: “فوجئنا بحادث فرار ومقتل عدد من السجناء والموقوفين في نظارة قصر العدل في بعبد، وإننا نعتبر ما حدث في هذا الاطار يكشف عن الحال المزرية التي تعيشها السجون اللبنانية المكتظة بالموقوفين، وهو جرس إنذار برسم أركان الدولة التي وباستثناء وزارة الداخلية والبلديات نرى إهمالها وعدم جديتها بالتعاطي مع هذا الملف الحساس والانساني”.

وتابعت: “إننا وتعقيبا على مذكرة التفاهم الموقعة بيننا ووزارة الداخلية والبلديات التي باشرنا بموجبها إطلاق عدد من المحكومين الذين قضوا مدة محكوميتهم ولم يتمكنوا من سداد الغرامات المتوجبة عليهم وكذلك سداد عدد من الكفالات بحق بعض الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، ندعو القضاء الذي نجل ونحترم الى الاسراع في بت مختلف القضايا الخاصة بالموقوفين في السجون اللبنانية، والتعاون الجدي والفعال مع وزارة الداخلية التي لمسنا حرصها الشديد على معالجة هذا الموضوع والاهتمام الاستثنائي الذي يوليه الوزير العميد محمد فهمي إضافة الى قيادة وضباط قوى الامن الداخلي المسؤولين عن هذا الملف”.

وختمت الجمعية: “ما جرى اليوم من عملية فرار وهي للاسف أصبحت تتكرر تستوجب التحقيق فيها بجدية وفعالية وشفافية، انما يبقى الاساس والاهم معالجة الاسباب التي أوصلتنا الى هذه المرحلة، مع التأكيد الدائم أن جمعية أساند والتزاما منها بمذكرة التفاهم وواجبها الانساني ستبقى على استعداد لتقديم المساعدة المناسبة كلما اقتضت الحاجة”.