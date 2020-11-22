لبنان | قوى الأمن توضح بالأرقام عدد الموقوفين الفارين من سجن بعبدا

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قوى الأمن الداخلي
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عدد السجناء الفارّين بلغ حتى الان 39 سجيناً، بعد توقيف 25 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري.
وأشارت القوى الامنية الى أنها مستمرة بشكل مكثّف ودون هوادة لاعادة توقيف جميع الفارين.
يشار إلى أن عملية فرار عددا من السجناء (عددهم فاق الستين بين سجين وموقوف) جرت اليوم من سجن بعبدا، حيث اقدم الموقوفون في الساعات الاولى من فجر اليوم على تحطيم الابواب والخروج من الزنزانات، وضرب احد عناصر الامن الذي كان متوجها لرمي النفايات، قبل ان يفروا من المكان.
وترددت معلومات انهم “سجنوا” العناصر الامنية المولجة حماية قصر العدل والسجن التابع له. هذا وبدأ التحقيق مع عدد من العناصر.
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