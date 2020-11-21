لبنان | عقيص معلّقا على كلمة “عون”: تخيّل يا فخامة الرئيس!؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 52 دقيقة جورج عقيص علّق النائب جورج عقيص في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذكرى الـ 77 للإستقلال. وكتب: “المقطع الاجمل: يجب ان تتم التعيينات في الادارة على اساس الجدارة والكفاءة”. وأضاف” :فخامة الرئيس ان كتلة نيابية سبق وتقدمت باقتراح قانون يهدف الى وضع آلية للتعيينات تراعي ما تفضلتم به، ولكن هناك من طعن بالقانون بعد صدوره وحرص على ابطاله”. وختم: “تخيّل يا فخامة الرئيس”.

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