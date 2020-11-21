كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18/11/2020 و19/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث حالات إيجابية. وجاءت نتائج 18/11/2020 كالتالي: – رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية). وجاءت نتائج 19/11/2020 كالتالي: – رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت في 18 و19 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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