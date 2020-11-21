كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات مستشفى رفيق الحريري الجامعي أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، وجود 32 حالة حرجة داخل المستشفى وحالتي وفاة. وجاء في التقرير: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 204.

– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 712.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32.

– حالات وفاة: 2.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مستشفى رفيق الحريري: تسجيل 32 حالة حرجة بكورونا إضافة لحالتي وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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