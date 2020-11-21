لبنان | دياب: الفساد لا يقل خطراً عن الاحتلال

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات حسان دياب غرّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عبر حسابه على تويتر قائلاً: “لا يكتمل الاستقلال الا بإصلاح يوقف الفساد ويسمح بقيام الدولة القوية العادلة التي تحمي أبناءها. الفساد لا يقلّ خطراً عن الاحتلال، والتحرّر منه لا يقلّ صعوبة عن التحرير. على أمل أن يكون الاستقلال المقبل مكتملاً، وأن تكتمل فرحة اللبنانيين بالتحرّر والتحرير.”

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