لبنان | الجميّل لحزب الله: انتم تمنعون التغيير في لبنان و تجرون البلد الى الصراعات

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2020 6:45 مساءً

وجه النائب المستقيل سامي الجميّل في الذكرى الـ 84 لتأسيس الحزب والـ14 لإستشهاد كلمة إلى قادة حزب الله: “انتم تمنعون التغيير في لبنان وتحمون منظومة الفساد وتجرون لبنان الى صراعات”.

وقال الجميّل: “سلاحكم نقيض سيادة لبنان ونقيض التعددية ونقيض الاقتصاد ونقيض الاستقرار سلاحكم تقسيمي”.

أضاف: “لبنان يمر بأصعب مرحلة وننظر بأصدقائنا وعائلاتنا وجيراننا ونرى اللبنانيين يخسرون اعمالهم والفقر يزداد والدواء ينقطع والافق مسدود والشباب يهاجر والاسوأ ان المسؤولين لا يسألون”.

وتابع: “نسمع من يطرح الاسئلة الخطيرة: هل لدينا مستقبل هنا وهل محكوم علينا ان نُحكم من الخارج وهل نربط الزعران؟ وهل حان الوقت لأن نستسلم؟”.

وأردف: “نحن هنا لن نستسلم ولبنان بيتنا واهلنا واصحابنا وذكرياتنا مستقبلنا وبلدنا الذي لن نتركه لأحد وندعو الجميع ان يدافعوا عنه معنا, ونحن على مفترق طرق وليس الوقت لنفكر بالاستسلام, وهناك دول كثيرة غير لبنان مرّت بأزمات اقتصادية ووجودية وحلت مشاكلها وبنت بلادها مجددا”.

وأشار إلى أن “طرحنا جزءا كبيرا من الحلول ووضعنا خطط عمل اقتصادية للنهوض والشعب اللبناني يحب بلده ويحاول الانتقال للبنان الجديد, لكن نصطدم كلما حاولنا النهوض بحاجزين كبيرين: السلاح والمنظومة الفاسدة الحاكمة”.