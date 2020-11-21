- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2020 4:31 مساءً
شلالات نياغارا
ستضاء شلالات نياغارا في كندا بألوان العلم اللبناني، احتفالاً بالعيد الـ77 لإستقلال لبنان، وذلك بتنظيم من قنصل لبنان في تورونتو غرغوار بوستاجيان، وبدعم من سفارة لبنان في أوتاوا، وبالتعاون مع متطوعين من المجتمع المحلي.
تدعو هذه المبادرة جميع العائلات إلى المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي والتاريخي، حاملين الأعلام ومرتدين ثياب بألوان العلم اللبناني.
كما يمكنكم متابعة الحدث عبر الرابط التالي:
Earthcam.com/Canada/niagrafalls/?cam=niagrafalls_str
يوم السبت 21 تشرين الثاني الساعة 7 مساء بتوقيت EST
يوم الأحد 22 تشرين الثاني الساعة 2 صباحاً بتوقيت GMT
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: شلالات نياغارا تضاء بألوان العلم اللبناني… احتفالاً بالعيد الـ77 للإستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.