لبنان | بلدية بعبدا اللويزة تدعو المواطنين إلى التنبه لكل ما هو غير مألوف

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بلدية بعبدا اللويزة
أعلنت بلدية بعبدا – اللويزة، في بيان ان ” جهاز الشرطة في بلدية بعبدا – اللويزة يتابع بالتنسيق مع القوى الامنية أمر ملاحقة عدد من السجناء الفارين من سجن بعبدا.”
ولفت مفوض الشرطة في البلدية الى أن “جهاز الشرطة البلدي تمكن من توقيف حتى الساعة 6 من الفارين وتسليمهم الى جهاز أمن الدولة”.
وقال: “إن جهاز الشرطة قد كثف من دورياته ويدعو المواطنين الى التنبه لكل ما هو غير مألوف وعدم فتح الابواب قبل التأكد من هوية الطارق، وإبلاغ مركز الشرطة عن كل ما يدعو الى الشبهة على الارقام التالية: 920604/05، 03/674002.”
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