كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 03:12 مساءً - منذ 44 دقيقة النائب السابق وليد جنبلاط أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه “يبدو ان حملة التشهير مستمرة من قبل وسائل اعلامية ووجهات سياسية داخلية وخارجية تقوم بدور القاهرون في حفلة استهداف قديمة وجديدة تستهدف دور الحزب الاشتراكي ورموزه.” وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” انه “ليس الامر بجديد اذ احدى مهمات هذا الاعلام هي تحطيم الاحزاب وتراثها .لكن لن نستسلم لهذه الحملة ايا كانت”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جنبلاط: لن نستسلم لحملة التشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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