لبنان | هذا سبب هروب السجناء!

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آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2020 12:47 مساءً
قوى الامن
أفادت معلومات صحفية “أن ثلاثة حراس من قوى الامن الداخلي فقط كانوا موجودين داخل سجن بعبدا، وفي المقابل، هناك نحو 200 سجين. وأضافت معلومات القناة أن عنصر من قوى الامن كان يجمع النفايات أثناء عملية الفرار”.
وكان عدد من السجناء اقدموا في الساعات الاولى من فجر اليوم على تحطيم الابواب والخروج من الزنزانات، وضرب احد عناصر الامن الذي كان متوجها لرمي النفايات، قبل ان يفروا من المكان.
وترددت معلومات انهم “سجنوا” العناصر الامنية المولجة حماية قصر العدل والسجن التابع له. هذا وبدأ التحقيق مع عدد من العناصر.
وقتل 5 مساجين وجرح إثنين على طريق الحدت بعد هروبهم من سجن بعبدا واصطدامهم بشجرة قرب المجلس الدستوري حيث ان قوى الامن تطوق المنطقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.