لبنان | وعد من الجميّل: الجرح ما رح يختم

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعة واحدة سامي الجميل في ذكرى إستشهاد الوزير بيار الجميّل، غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: “قد ما يقطع الوقت، الجرح ما رح يختم”. وأضاف: “ضحكتك محفورة بقلبي وبقلب كل رفاقك وعم تعطينا قوة لنكمّل”. وختم الجميّل: “منوعدك ما نحيد وما نهادن حتى تحقيق حلمك بلبنان جديد”.

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