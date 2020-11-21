لبنان | نائب حزب الله مصاب بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعة واحدة عناصر من حزب الله أعلن المكتب الاعلامي لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الحاج حسين جشي أنه بعد إجراء فحص الpcr، تبين أنه أصيب بفيروس كورونا، وأن حالته لا تدعو للقلق،

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