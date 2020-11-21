لبنان | دولار السوق السوداء يأبى “الإنخفاض”

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آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2020 10:52 صباحًا
سعر صرف الدولار مقابل الليرة
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 8200 ليرة و8300 ليرة للدولار الواحد.
إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 21 و22/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
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