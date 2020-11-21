لبنان | لبنان دخل في مرحلة الخطر… انهيار أمني وضربات قاسمة سيتلقاها “حزب الله”!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أشار الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية العميد الركن المتقاعد خالد حمادة في مقابلة عبر قناة “سبوت شوت” الى أن “لبنان قد دخل في مرحلة الخطر فعلًا، وبالتالي إذا توقّفت المبادرة الفرنسية فهذا يعني حتمًا سقوط لبنان في المحور الإيراني، وبالتالي سيصبح لبنان ساحةً للأهداف التي تُضاف الى الساحة السورية والعراقية، وسيتلقى حزب الله وحلفائه ضربات عسكرية قاسمة”.

ولم يستبعد حمادة أن يعاني لبنان أيضًا “من إنهيار أمني كذلك، نتيجة الأزمة المعيشية والإقتصادية الخانقة التي تعصف بلبنان، ما سيؤدي حتمًا الى تفجير الأمن الإجتماعي”، مضيفًا، “عندما تجوع الناس لن يكون بمقدار أي أحد ضبط الشارع وضبط التعديات”.

ولفت الخبير العسكري خالد حمادة الى أن “الإنهيار الأمني سيعيدنا الى مسألة الأمن الذاتي وأمن المناطق، وهذا ما سيعيد إنتاج ميليشيات محليّة، كما أننا سندخل مرحلة الإعتداءت لتحصيل القوت اليومي، وبالتالي ثورة جياع ستتحول الى ثورة مسلحين ستغزوا المشهد، وتضع البلد على كف عفريت من جديد”.