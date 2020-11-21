لبنان | هارون: قرار الإقفال أسبوعين غير طبي

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هارون
أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، الى أن “نتيجة الإقفال العام تبدأ بعد أسبوعين من الإقفال العام، ومن الناحية الطبية، وبحسب الأطباء والخبراء بمجال الصحة بشكل خاص، كان من المفترض أن يكون الإقفال بين 4 و6 أسابيع، والقرار الذي اتخذ بالإقفال أسبوعين هو قرار غير طبي”.
وأوضح في مقابلة تلفزيونية، أن هناك خلية أزمة لمتابعة كورونا برئاسة اللواء محمود الأسمر وهي تضم أخصائيين في الطب وممثلين عن الوزارات المعنية، وتحصل نقاشات جيدة جدا وتخرج بتوصيات تتبناها وزارة الصحة والحكومة، وهناك لجنة أخصائيين تعمل مع وزير الصحة، إذا بملف كورونا مشبع، والمستويات عالية جدا، لكن السؤال يبقى هل يستطيع لبنان بإقتصاده والدولة بإمكاناتها من مواجهة كورونا؟”.
واعتبر هارون أن “في لبنان قطاع استشفائي بأداء ممتاز وكان مقصدا للسياحة الطبية على مدى سنوات وسنوات من العرب الخليج والعالم، وهو قطاع نابض بالحياة والحيوية، لكن السنتين الأخيرتين شهدتا مصائب كثيرة وعديدة، بالإضافة الى عدم قدرة الدولة على ان تدفع مستحقات المستشفيات، مما أثر على هذا القطاع، وأنا متأكد من أن الدولة لن تستطيع تأمين الطبابة للناس بنسبة 90% بهذه الظروف، و الضمان الإجتماعي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وكذلك الطبابة العسكرية، وهذا ليس تهويلا بل واقعا”
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