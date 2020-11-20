لبنان | روكز :إن لم يتحرك القضاء.. فالمسؤولية تعود للشعب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 39 ثانية شامل روكز غرد النائب العميد شامل روكز عبر تويتر قائلاً: “موضوع فسخ شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عقدها مع لبنان لأنها لم تحصل على المستندات المطلوبة من مصرف لبنان يثير التساؤلات حول جدية هذا التحقيق منذ البداية، ورغبة السياسيين فيه، ومصير لبنان وسمعته الدولية، فها نحن أمام فصل جديد من سياستهم الاعتيادية بتعطيل التحقيق والقضاء واي مسار اصلاحي. ان لم يتحرك القضاء امام هذه الفضيحة، فالمسؤولية تعود للشعب، كونه مصدر السلطات، ليفرض الاصلاح ويطلق شرارة التغيير، ويكون صوت المحاسبة في وطن اللادولة”.

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