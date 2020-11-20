لبنان | تعميم من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حول إصدار نتائج الشهادات

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
أصدرت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعميما يتعلق بإصدار نتائج شهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني.
وجاء في التعميم:
“حيث أن اعمال التصحيح وادخال العلامات ذات الصلة بشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني تنتهي بتاريخ 20-11-2020، وبهدف تمكين الطلاب من الاستحصال على نتائجهم،
اولا: تصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني يوم الجمعة الواقع فيه 20-11-2020 عند الساعة العاشرة ليلا.
ثانيا: يمكن للطلاب المرشحين الدخول على الموقعين:
Results.vte.gov.lb
Results.vte-gov.com
وذلك للاستحصال على نتيجتهم الرسمية.
ثالثا: يبلغ هذا التعميم من يلزم وينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني”.
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