لبنان | بيان لقيادة الجيش حول إشكال حي الشراونة في بعلبك.. وهذا ما جاء فيه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 11 دقيقة

أوضحت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 20 / 11 / 2020 نحو الساعة السادسة مساءً، تطوّر خلاف بين عائلتين في حي الشراونة – بعلبك، إلى تبادل كثيف لإطلاق النار من أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي” مشيرةً الى أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدخلت وعمدت إلى تسيير دوريات مؤللة وأعادت الوضع إلى طبيعته.

وأكّد البيان أنها تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

يشار إلى أن قوة من الجيش دخلت حي الشراونة في بعلبك مساء اليوم، ونفذت مداهمات بحثا عن مطلقي النار جراء الاشتباكات التي شهدها الحي بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر.

وقد خلفت الاشتباكات أضرارا مادية في الممتلكات، وسجل تحطم عدد من نوافذ السيارت والمنازل، ومنها مدخل مستشفى دار الحكمة في تل الأبيض، إلى جانب عشرات الثقوب التي أحدثتها في خزانات المازوت والمياه على أسطح المباني والمنازل.