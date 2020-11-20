لبنان | قوة من الجيش دخلت حي الشراونة بعد اشتباكات بين عائلتي جعفر و زعيتر

بعلبك - الهرمل
أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن قوة من الجيش دخلت حي الشراونة في بعلبك، ونفذت مداهمات بحثا عن مطلقي النار جراء الاشتباكات التي شهدها الحي بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر.
وقد خلفت الاشتباكات أضرارا مادية في الممتلكات، وسجل تحطم عدد من نوافذ السيارت والمنازل، ومنها مدخل مستشفى دار الحكمة في تل الأبيض، إلى جانب عشرات الثقوب التي أحدثتها في خزانات المازوت والمياه على أسطح المباني والمنازل.
ونفى موقع “مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين” ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط قذيفة في المقام، وأكد أن “هذا الخبر عار من الصحة”.
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