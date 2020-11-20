لبنان | وزيرة العدل: من الممكن أن تكون “الفاريز ومارسال” تعرضت لضغوط

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وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم
أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم أنه “لم يتم التواصل حتى الان مع “الفاريز اند مارسال”، وأشارت إلى أنه “من الممكن أن تكون شركة التدقيق اخذت قرارها بعد تعرضها لضغوط”.
وقالت نجم في حديثٍ للـ”ال بي سي”: “تبيّن أن هناك مؤسسة أقوى من الحكومة والدولة لأنها متسلّحة بمنظومة سياسية ومالية، ورأت أن “ما ضُرب هو كرامة لبنان والاشارة التي أعطيت اليوم سلبية جداً والتدقيق لا يحتاج لتعديل القوانين”.
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