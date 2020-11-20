كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 41 دقيقة آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2020 6:42 مساءً اشتباك إندلعت إشتباكات عنيفة بين آل جعفر وآل زعيتر في حي الشراونة في بعلبك، وقد استُخدمت الاسلحة الرشاشة، وسقطت قذيفة “بي-7” على مقام السيدة خولة في المحلة. وسادت حالة من الهلع والخوف بين الأهالي في المنطقة. وتوجهت ملالات الجيش اللبناني الى الشراونة لتطويق الاشتباكات المسلحة والاضرار مادية حتى الساعة

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: اشتباكات عنيفة في حي الشراونة بين عائلتي جعفر وزعيتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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