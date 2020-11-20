لبنان | أكثر من 20 ألف محضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حسابها الرسمي على تويتر أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة الخامسة من تاريخ اليوم بلغ 20352 محضراً.

تقرير قوى الامن

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