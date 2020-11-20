لبنان | عداد كورونا يحلق … 1709 إصابات وهذا عدد الوفيات!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

رغم الإقفال الذي دخل فيه لبنان منذ أيام، ومحاولات الدولة اللبنانية السيطرة على انتشار الفيروس من خلال تسطير آلاف محاضر الضبط يوميا بحق المخالفين، ومنع التجول من الخامسة عصرا حتى الخامسة فجرا، وتحديد توقيت التنقل بالسيارة وفقا لقاعدة “المفرد والمجوز” رغم كل هذه التدابير لا يزال لبنان يسجل عددا كبيرا من الإصابات والوفيات بكورونا يوميا.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 16 حالة وفاة و1709 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.