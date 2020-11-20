كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2020 5:21 مساءً النائب ميشال ضاهر غرّد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر قائلاً: لقد بلغ السيل الزبى في مستوى وقاحة البعض في هذا البلد المنكوب ماليا واقتصاديًا واجتماعيا. فبعد رفضهم لشركة التدقيق الجنائي”كرول” تحت حجج واهية، ها هم يمنعون شركة “الفاريز” من الوصول الى المعلومات للتدقيق بمالية الدولة والمصرف المركزي ليقطعوا عندي الشك باليقين بأن حاميها حراميها.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ميشال ضاهر يعلق على ملف التدقيق الجنائي: حاميها حراميها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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