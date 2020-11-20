كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين وزيرة المهجرين غادة شريم قالت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم في تغريدة: “عشية عيد الاستقلال أهدى اللبنانيون انتصارا جديدا لمافيا الفساد، طير التدقيق الجنائي بعدما تمت عرقلة مهماته بشتى الوسائل من اللعب على قانون السرية وصولا الى تشويه صورة الوزراء الذين طالبوا به وغيرها من الحجج الواهية! لم يعد خافيا أن من أفسد لن يصلح ومن سرق لن يستسلم بسهولة!

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شريم: عشية عيد الاستقلال أهدى اللبنانيون انتصارا جديدا لمافيا الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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