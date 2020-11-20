لبنان | مجموعة الدعم الدولية بحثت تفاقم الازمة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2020 4:45 مساءً

غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتيش عبر حسابه على تويتر قائلاً: بحث اليوم اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيروت بقلق بالغ تفاقم الازمة المتشعبة في لبنان كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية.

وأضاف: لما يبدو أن الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه وانهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد؟