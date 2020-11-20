لبنان | هذا ما طلبه القاضي إبراهيم من وزير الاقتصاد بشأن الطحين العراقي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 4 دقائق آلاف الأطنان من الطحين العراقي كان مخزنا بشكل سيء طلب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، بموجب كتاب، من وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة التصرف بكميات الطحين المقدمة من دولة العراق كهبة والمخزنة في المدينة العراقية بأقصى سرعة ممكنة وذلك تحسبا لتلف الكميات المخزنة بسبب سوء طريقة التخزين وإمكان تعرضها لأمطار الشتاء.

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