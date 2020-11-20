لبنان | توقيف ناشط في مجال نقل وتهريب السيارات المسروقة إلى خارج لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 12:18 مساءً - منذ ساعتين

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ع. ج. (مواليد عام 2000، سوري) المتهم بعمليات سرقة سيارات في جميع الأراضي اللبنانية وهو ينشط في مجال نقل وتهريب السيارات المسروقة من محافظتي بيروت وجبل لبنان الى داخل الاراضي السورية. وضبطت معه مسدساً حربيّاً مع ذخيرة صالحة للاستعمال.

باستماعه، اعترف بنقل /5/ سيارات مسروقة حديثة الصنع نوع “هيونداي توكسون”، من محافظتي بيروت وجبل لبنان وتهريبها الى داخل الاراضي السورية لقاء مبالغ مالية.

و صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في جميع الاراضي اللبنانية.

ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصل عناصر هذا المكتب الى معرفة هوية أحد الأشخاص الذي ينشط في مجال نقل وتهريب السيارات المسروقة من محافظتي بيروت وجبل لبنان الى داخل الاراضي السورية، وتحديد مكان تواجده.

بناء عليه، وبتاريخ 9-11-2020 قامت قوة من المكتب المذكور بعملية مداهمة في محلة برج حمود، وتمكنت من توقيفه ويدعى:

ع. ج. (مواليد عام 2000، سوري)

وضبطت معه مسدساً حربيّاً مع ذخيرة صالحة للاستعمال.

باستماعه، اعترف بنقل /5/ سيارات مسروقة حديثة الصنع نوع “هيونداي توكسون”، من محافظتي بيروت وجبل لبنان وتهريبها الى داخل الاراضي السورية لقاء مبالغ مالية.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.