لبنان | جائحة كورونا تتفاقم في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 12:18 مساءً - منذ ساعتين

أوضح مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض أنه “اليوم، يفتتح مستشفى رفيق الحريري الجامعي وحدات كورونا جديدة: العناية الفائقة للكبار (10 اسرّة)، عناية مركزة للخدج، وجناح ولادة.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “الا ان ذلك ليس مناسبة للاحتفال. إنه مؤشر على تفاقم الجائحة. العديد من مرضى كورونا في العناية قد لا يستعيدون عافيتهم. تظل سياسة صفر كورونا اصوب من غيرها”.

وعلى الأثر، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خلال افتتاح قسم كورونا في مستشفى الحريري: “قمنا بواجبنا تجاه شعبنا وحققنا الأمن الصحي في المؤسسات الحكومية ولدينا خطة تتكامل مع القطاع الخاص”.

وأشار حسن إلى أنه ليس هناك وقت للتنظير وانما الوقت للعمل وهناك حقوق يجب أن تصل إلى كل الممرضين في المستشفيات الحكومية.

وشدد على أننا ما زلنا نعمل على رفع الجهوزية تباعاً وليس هناك من تخبّط كما يُقال في الإعلام لأنّنا نسير وفق خطّة تتكامل مع القطاع الخاص.

وأكد أنه لن يكون هناك أيّ تردد من الوزارة للتدقيق مع مدير أي مستشفى يتخلّف عن إنقاذ حياة الناس أو عن تقديم الطبابة لأيّ مريض.

يذكر أن وزارة الصحة العامة سجلت أمس عدداً مرتفاً بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وهو 16 حالة وفاة و1909 إصابة جديدة بفيروس كورونا.