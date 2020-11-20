لبنان | وفاة عائلة بكاملها إثر فيروش كورونا في بخعون

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الدراسات متواصلة حول الأجسام المضادة وكورونا
قضى اليوم المؤهل اول في المباحث الجنائية شادي عبد الجليل الصمد من بلدة بخعون وهو خامس حالة وفاة في العائلة الواحدة بسبب كورونا، بعد الوالدين وشقيقين قضوا في اوقات سابقة متلاحقة.
ويستمر عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في لبنان إلى الارتفاع رغم رفع نسبة التشدد في الإجراءات الوقائية وإغلاق البلاد لمدة أسبوعين إثر قرار التعبئة العامة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة مساء أمس عن تسجيل 16 حالة وفاة و1909 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن أي معطيات ملموسة أو تحسن ملموس بخفض عدد الإصابات أو نسبة الحدوث أو نسبة الوفيات لم يتحقق بعد، مشيرا الى أن علينا ألا نُضعف المعنويات ونحتاج لشجاعة الصبر.
واكد بعد اجتماع اللجنة العلمية في الوزارة لتقييم الواقع الوبائي أن علينا ان نعمل على تخفيض عدد الوفيات عبر التزامنا بعدم نقل العدوى الى منازلنا، لافتا الى أن أعلى نسبة وفيات هي بعمر ال60 فمن يخالطون ينقلون العدوى لكبارنا وهم يشكلون نسبة الوفيات التي يجب أن تنخفض.
وأشار الى نقطة مهمة وهي أن بعض حالات الوفيات بعمر الشباب هي حالات خاصة. وشدد على أننا لا نحمل الإقفال لـ 4 أسابيع وقد أوصينا بأسبوعين شرط الخروج الآمن، لأنها الفرصة الأخيرة المتاحة قبل انتهاء فترة الإقفال العام الباقي منها 10 أيام.
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