لبنان | فرنسا تقنع أميركا بتأجيل العقوبات الأميركية على لبنان

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لبنان
كشفت مصادر دبلوماسية غربية، انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تمكن من إقناع وزير الخارجية الاميركي مايكل بومبيو بتأجيل فرض عقوبات على السياسيين اللبنانيين الكبار تَجنّباً لمزيد من التعقيد وتعطيل جهود تأليف حكومة لبنانية توحي بالثقة في أسرع وقت.
وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية”، انّ الاميركيين سيواصلون لاحقاً، وقبل تَسلّم الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 كانون الثاني المقبل، فرض العقوبات على المسؤولين اللبنانيين في حال أصَرّوا على التهرّب من مسؤولياتهم في تأليف حكومة اختصاصيين ووقف الهدر والفساد وتأمين التغطية والدعم لحزب الله، بحسب المصادر الدبلوماسية.
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