لبنان | الجيش يوضح عملية إطلاق اسرائيل قنابل مضيئة فوق سهل الخيام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلن الجيش اللبناني أن اسرائيل اقدمت اليوم على إطلاق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان، وقد سقط 7 منها فوق منطقة سهل الخيام.

واوضح الجيش انه تتم متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وأطلق الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الخميس عددا من القنابل المضيئة فوق مستعمرة المطلة وحمامص وحذر القاطنين اللبنانيين على الحدود مع اسرائيل وذلك بعد ورود انباء عن عملية تسلل باتجاه اسرائيل.

ولاحقاً، عادت الأمور إلى طبيعتها عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد تبين عدم وجود أي تسلل.