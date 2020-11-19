لبنان | هل تؤدي محادثات الحدود البحرية الإسرائيلية –اللبنانية الى التطبيع؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - كتب دايفيد داوود في الـ”نيوزويك”: أثارت اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان الآن توقعات “بتأثير الدومينو” لاتفاقات مماثلة. كونه من المتوقع أن تحذو دول عربية إضافية مثل عمان حذوها ، بيد أنّ لبنان بالتأكيد لن يحذو حذوها في أي وقت قريب.

إن محادثات بيروت لترسيم الحدود البحرية مع القدس ، إذا نجحت ، تهدف بشكل صارم إلى حل مسألة تقنية محددة. وبدلا من تمهيد الطريق للسلام الإسرائيلي اللبناني ، يسعى المسؤولون في بيروت إلى جني مكاسب اقتصادية غير متوقعة من رواسب الهيدروكربونات البحرية ، والتحايل على الإصلاحات المؤلمة اللازمة لبناء اقتصاد لبناني مستدام وربما الحصول على تخفيف العقوبات من الولايات المتحدة.

في الأشهر التي تلت التطبيع الإسرائيلي الإماراتي ، أثارت كل حالة من حالات الاتصال بين بيروت والقدس الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام وشيك. وبعد أيام من إعلان إسرائيل والإمارات اتفاقهما ، تصدرت عناوين الصحف تعليق الرئيس اللبناني ميشال عون بأن السلام مع إسرائيل” يعتمد ” على حل البلدين لمشاكلهما .

ويجري الترحيب بمحادثات ترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية-التي هي الآن في جولتها الثانية—باعتبارها ” تاريخية “و” غير مسبوقة ” ، مما يثير تكهنات بأن المفاوضات يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتطبيع. حتى جنرال متمرس مثل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أساء فهم نوايا لبنان على أنها تدل على الرغبة في السلام. لكن أي ارتباط بما يسمى Abraham Accords يشوه دوافع بيروت لحل نزاعها البحري أخيراً: وهو حاجتها الملحة إلى استغلال مواردها الطبيعية البحرية.

ظل لبنان وإسرائيل على خلاف حول حدودهما البحرية لمدة عقد من الزمان. ويزعم كل جانب أن الطرف الآخر يسيطر بشكل غير قانوني على جزء من حدوده البحرية السيادية ، التي يعتقد بأنها تحتوي على رواسب هيدروكربونية هائلة. حددت بيروت 10 مناطق استكشاف (أو كتل) في منطقتها الاقتصادية الخالصة (EEZ) ، في حين أن إسرائيل لديها 72. إنّ المنطقة المتنازع عليها ، التي يبلغ مجموعها 860 كيلومتراً مربعا ، أو 330 ميلاً مربعاً ، تؤثر على الكتل اللبنانية 8 و 9 و 10 ، وتتداخل مع الكتل الاستكشافية الإسرائلية الأربعة الواقعة في أقصى الشمال.

فشلت جهود ترسيم الحدود السابقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بسبب إصرار لبنان على ترسيم حدوده البرية والبحرية في وقت واحد مع إسرائيل ، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للقدس. وفي الوقت نفسه ، منع خوف إثارة صراع كلا البلدين ، الذين في حالة حرب رسمياً ، من استغلال الموارد البحرية للمنطقة المتنازع عليها. وقد أثر هذا التأخير بشكل غير متناسب على لبنان ، حيث بدأت إسرائيل بالفعل التنقيب عن الهيدروكربون واستخراجه في أجزاء أخرى من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

إنّ ازدياد اليأس اللبناني بشكل كبير مؤخراً ، جعل بيروت تتراجع عن مطالبها السابقة. وأحداث العام الماضي ، بما فيها 17 أكتوبر 2019 ، من انتفاضة وتفشي كوفيد 19, أغرقت لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ، مما أدى إلى تسريع تفكك اقتصاده الغير منظم بشكل صحيح أساساً.

لبنان الآن في حالة انهيار مالي كلي. عند 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، فهو يحتل المرتبة الثالثة في العالم في المديونية. وفي الوقت نفسه ، تعاني البلاد من أزمة طاقة مستمرة ، في حين أكثر من نصف البلاد عاطل عن العمل ، والتضخم يرتفع بشكل كبير ، ومن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد بأكثر من 12 في المائة.

مع عدم وجود قطاعات اقتصادية منتجة ، لا يمتلك لبنان أي من الوسائل ، لسداد هذا الدين أو استقرار اقتصاده. ولم يعد طلب المساعدة من الجهات المانحة التقليدية خياراً متاحاً. حيث أن هؤلاء المحسنون—بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي— لم يعودوا على استعداد لتمويل بيروت بحريّة. إن الأوليغارشية المترسخة في لبنان غير راغبة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان عدم تبديد مثل هذه المساعدات ، لأن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي الى زوالهم. والذي زاد من إعاقة المساعدات، هو معاقبة الولايات المتحدة مؤخراً لحلفاء حزب الله اللبنانيين ، الذين لا تزال قبضتهم المهيمنة على لبنان غير منقوصة.

وعلى الرغم من نفورها من الإصلاح ، لا يمكن للزمرة الحاكمة في لبنان أن تترك البلاد على مسارها الهبوطي الحالي. ولذلك ، فإنها تسعى إلى إيجاد شرايين حياة اقتصادية من شأنها أن تعيد على الأقل الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي ، ولكن دون أن تضعف قوتها.

إنّ “التحول شرقا” لإقامة علاقات اقتصادية مع دول مثل الصين، التي تقدم مساعدات غير مشروطة كان أحد الخيارات المطروحة. واستغلال الرواسب الهيدروكربونية البحرية المحتملة في لبنان – التي قدرت أن تنتج 200 مليار من الإيرادات ، ما لا يقل عن 6 مليارات من الكتل المتنازع عليها-هو خيار آخر.

ولكن النزاع البحري مع إسرائيل يشكل عقبة. حتى الآن ، لم يمنح لبنان رخص حفر سوى لاثنين من كتله الاستكشافية إلى توتال كونسورتيوم: بلوك 4 ، حيث فشل الحفر الاستكشافي في اكتشاف كميات قابلة للحياة تجارياً من الهيدروكربونات ، و بلوك 9 ، 8 في المئة منها متنازع عليها مع إسرائيل. لكن لبنان ليس لديه حالياً بديل لاستكشاف الكتلة 9. فالتأثير السلبي لـ COVID-19 على الطلب العالمي على النفط أدى إلى تأخير جولات الترخيص للكتل الاستكشافية المتبقية إلى أجل غير مسمى.

علاوة على ذلك ، بدأت نافذة لبنان لاستغلال موارد بلوك 9 في الإغلاق. في 23 حزيران، أطلقت إسرائيل بشكل غير متوقع جولة مزايدة خارجية للكتلة 72-التي يطالب بها لبنان كجزء من الكتلة 9- ومن المتوقع إعلان ترخيص البداية بحلول 26 تشرين الأول. وفي الوقت نفسه ، تأخرت خطط توتال كونسورتيوم لبدء الاستكشاف في الكتلة المتنازع عليها إلى أجل غير مسمى ، ويعود ذلك جزئياً إلى انفجار 4 آب في ميناء بيروت ، والذي كانت توتال تستخدمه كنقطة انطلاق. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف اللبنانية من أن إسرائيل قد “تستنفد” احتياطيات الكتلة. وفي حين اعترضت بيروت بشدة على الخطوة الإسرائيلية ، فإنها تفتقر إلى القدرة على عرقلة خطط القدس ، مما دفع اللبنانيين إلى مواصلة المفاوضات.

ومن المرجح أيضاً أن تغذي العقوبات الأمريكية الأخيرة الشعور اللبناني بضروة حل هذا النزاع مع إسرائيل. في وقت سابق من هذا العام ، دخلت عقوبات قانون قيصر على النظام السوري حيز التنفيذ ، مما أدى إلى تقييد المعاملات التجارية اللبنانية بشدة مع سوريا ، وهي واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لبيروت ومنفذها الوحيد إلى الشرق. وعلى نفس القدر من الأهمية ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى متحالفين مع حزب الله-وزير النقل والأشغال العامة السابق يوسف فينيانوس من تيار المردة ووزير المالية السابق علي حسن خليل من حركة أمل التابعة لرئيس البرلمان نبيه بري—قبل أسابيع فقط من إعلان بري مرونة لبنان حول ترسيم الحدود. ومن المرجح أن تكون هذه المرونة مقايضة للإعفاءات من عقوبات قيصر—وهو طلب لبناني قديم يعكس الطلبات التي منحتها واشنطن للعراق من العقوبات المفروضة على إيران—والتخفيف من العقوبات المستقبلية على المسؤولين اللبنانيين.

وعلاوة على ذلك ، أعلن المسؤولون اللبنانيون بشكل لا لبس فيه معارضتهم للمصالحة مع إسرائيل. ولا يزال حزب الله يسيطر على السياسة الخارجية للبلاد ، التي تشترك في المصلحة المالية للطبقة الحاكمة اللبنانية في حل النزاع الحدودي البحري. فبدون موافقة الجماعة ، لم يكن بوسع حليفها بري أبداً أن يوافق على إجراء محادثات مع إسرائيل أو على حل فصل النزاع الحدودي البحري عن النزاع الحدودي البري. لكن حزب الله ، وحركة أمل، أوضحا معارضتهما للمفاوضات حتى التخلي عن مظهر التطبيع- وهو موقف ردده مسؤولون لبنانيون آخرون ، بمن فيهم الرئيس عون. وتبديداً للرغبة اللبنانية بالسلام ،فإنّ المواقف المتطرفة التي أتى بها فريق بيروت التفاوضي تهدد نجاح المحادثات الحالية ، ناهيك عن الطريق نحو السلام الإسرائيلي -اللبناني.

لقد استحوذ السلام مع لبنان على خيال إسرائيل حتى قبل استقلال الدولة اليهودية ، مدعوماً بالاعتقاد الخاطئ بالتحالف اليهودي الماروني العضوي. وقد دفعت هذه النظرية المعيبة رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه شاريت إلى أن يرى في عام 1955 أن لبنان سيكون ثاني دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل. هذا المفهوم ، الساذج منذ البداية ، سيصبح لاعباً أساسياً في سياسة القدس الخارجية لعقود، مما أدى إلى مصائب إسرائيلية كارثية مثل عملية السلام من أجل الجليل عام 1982 المتمثل في تمكين أمير الحرب الماروني بشير الجميل. كان ينبغي للعقود – ومع صعود حزب الله والأعمال الانتقامية العسكرية الوحشية التي تقوم بها إسرائيل ضد البلاد-أن تكذب تنبؤ شاريت. بعد كل شيء ، حتى رئيس الوزراء اللبناني المعتدل فؤاد السنيورة أعلن أن لبنان سيكون “آخر بلد عربي يصنع السلام مع إسرائيل.”

ولكن ، كما تشير الإثارة التي لا مبرر لها بشأن مفاوضات لترسيم الحدود التقنية البحتة ، فإن العقائد القديمة لا تموت.