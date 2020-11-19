لبنان | ادعى انه صحفي فوقع بقبضة الأمن… وفهمي يحذر

وزير الداخلية محمد فهمي
اوقف حاجز لقوى الامن الداخلي سيارة مخالفة لقرار المفرد والمزدوج، فعمد صاحبها الى ابراز بطاقة صحافية، وبعد التدقيق بها من قبل العناصر تبيّن ان حاملها غير لبناني يدعى “ي.ش” ويعمل في احدى ورش البناء، فتم توقيفه واجراء التحقيق اللازم معه.
وعلى الأثر، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في بيان أنه “في اطار متابعة الاجراءات المتخذة للحد من وباء كورونا، اوقف حاجز لقوى الامن الداخلي سيارة مخالفة لقرار المفرد والمزدوج، فعمد صاحبها الى ابراز بطاقة صحافية، وبعد التدقيق بها من قبل العناصر تبيّن ان حاملها غير لبناني يدعى “ي.ش” ويعمل في احدى ورش البناء، فتم توقيفه واجراء التحقيق اللازم معه.”
وكشف بيان فهمي أنه “بنتيجة التحقيق، اوقف صاحب الوسيلة الاعلامية التي اصدرت البطاقة وهو محامٍ، وتمت احالته على القضاء المختص.”
وحذّر وزير الداخلية والبلديات الجميع من الاستمرار بهكذا اسلوب والتمادي بانتحال الصفة، وذلك حرصاً على تطبيق القانون وحفاظاً على مهنة الاعلام والصحافة وصوناً لكرامة العاملين في هذا القطاع.
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