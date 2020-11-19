لبنان | ماذا جاء في مذكرة التفاهم بين اللواء عثمان وجو معلوف؟

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اللواء عثمان وجو معلوف
جرى اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس جمعية كرامة “الاتحاد لكرامة الإنسان” الاعلامي جو معلوف، في ثكنة المقر العام لقوى الامن الداخلي حول تطبيق برنامج الدعم النفسي والمعنوي والقانوني لمساعدة الأحداث داخل النظارات والسجن الذي يهدف الى تأمين بيئة انسانية وقانونية ونفسية أفضل لهم.
واطلع معلوف اللواء عثمان على عمل الجمعية الذي يقضي بتحسين أوضاع الاحداث، ويتضمن زيارات للسجون والنظارات للتواصل مع الاحداث بغية توفير العلاجات المناسبة من خلال أطباء متخصصين وتقديم المساعدة القانونية، اضافة الى تنظيم محاضرات ولقاءات للتوعية والتعريف بأفضل الطرق للعناية الصحية.
وأشار اللواء عثمان ان “الأولوية بالنسبة لمؤسسة قوى الامن هي تحسين اوضاع السجون، لا سيما سجن الاحداث”، مشددا على “تدعيم الشراكة بين قوى الامن والجمعيات المتخصصة في هذا المجال”، مثمنا “دور هذه الجمعية ورئيسها في إرساء الاهتمام بالأحداث الموقوفين الذين غالبا ما تكون أوضاعهم هشة وحساسة”.
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