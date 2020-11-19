لبنان | بعد انفجار 4 آب … شركات التأمين مطالبة بهذا المبلغ الضخم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت لجنة الرقابة على شركات الضمان في السادس من الشهر الجاري، تقريراً يظهر عدد وقيمة مطالبات العملاء من شركات التأمين جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الفائت.

وقد بلغ المجموع العام لعدد المطالبات المقدمة من العملاء لشركات التأمين 14732 طلباً في حين بلغ حجم الخسائر التي يشملها التأمين ما يقارب المليار ومئة مليون دولار اميركي تم تغطية 12 مليون دولار اميركي منها لغاية الآن.

وقد شملت المطالبات من شركات التأمين عدة جوانب لعملائها وفق ما يلي:

-في حماية وتأمين الاشخاص “Protection And Saving” من عملاء شركات التأمين تمّ تقديم 89 طلباً لمتضررين وبلغت خسائرهم حوالي 8 ملايين دولار اميركي وتم تغطية 5 آلاف دولار اميركي منها.

-في المركبات والآليات “Motor” التي تعود لعملاء شركات التأمين، قُدّم 4812 طلباً ولامس حجم الاضرار 18 مليون دولار اميركي تمّ تغطية حوالي 4 مليون دولار اميركي منها.

-في التأمين الصحي”Health” لعملاء شركات التأمين، بلغ مجموع المطالبات المقدمة 460 طلباً وبلغ حجم الخسائر ما يقارب 17 مليون دولار اميركي تمّ تغطية 3 مليون دولار اميركي منها.

-في الاضرار الجسدية والمادية Property and casualty insurance” P&C” لعملاء شركات التأمين، منها حوادث الحرائق والنقل، قد بلغ حجم المطالبات المقدّمة لمتضررين 9371 طلباً في حين تخطّت الخسائر المليار دولار اميركي تمّ تغطية حوالي 7 ملايين و500 الف دولار اميركي منها.

اضافة الى الاضرار والمطالبات المقدّمة لتغطيتها من قبل شركات التأمين أعلاه، يذكر أن هناك مواطنين قد تضرروا من جراء انفجار المرفأ هم غير مشمولين بأيّ تأمين صحيّ اضافة الى عدم وجود تأمين على ممتلكاتهم.

وفي ما يلي نص التقرير:

للإطلاع على التقرير كاملًا إضغط على الرابط التالي

http://lbdb.co/Beirut-Blast-Monitoring-Report-06-11-2020.pdf