كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين نادي اليخوت الشراعية تمّ اليوم استدعاء رئيس نادي اليخوت الشراعية في البترون ربيع سالم أمام المباحث الجنائية، وبعد التأكد من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من قيام المخالفات على الأملاك البحرية، أمر بإزالتها وأعطى النادي مهلة خمسة عشر يوما للتنفيذ، بعدما سبق أن قرر فض الأختام بالشمع الأحمر التي وضعت من قبل مفرزة الشواطىء في الشمال بحسب ما ذكرت “الوطنية للإعلام”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عويدات أعطى نادي اليخوت الشراعية مهلة 15 يوما لإزالة المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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