آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2020 4:45 مساءً
النائب ميشال ضاهر
تواصل النائب ميشال ضاهر مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ناقلاً اليه معاناة المزارعين خلال فترة الاقفال العام وخصوصاً في ظل اقفال محلات المعدات والمواد الزراعية ومحلات المشاتل والبذور، على أبواب موسم رشّ المزروعات من قمح وأسمدة وغيرها.
وطلب الضاهر من الوزير فهمي استثناء هذه المحال من قرار الاقفال، وكان الوزير متجاوبًا وقد وعد بالتواصل مع رئيس الحكومة لحلّ هذا الموضوع واصدار قرار جديد يسمح للمحلات الزراعية بفتح ابوابها ضمن الشروط الوقائية العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ما هي المحال التي طلب ضاهر من فهمي استثنائها من قرار الإقفال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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