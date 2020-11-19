لبنان | ما هي المحال التي طلب ضاهر من فهمي استثنائها من قرار الإقفال؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2020 4:45 مساءً

تواصل النائب ميشال ضاهر مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ناقلاً اليه معاناة المزارعين خلال فترة الاقفال العام وخصوصاً في ظل اقفال محلات المعدات والمواد الزراعية ومحلات المشاتل والبذور، على أبواب موسم رشّ المزروعات من قمح وأسمدة وغيرها.

وطلب الضاهر من الوزير فهمي استثناء هذه المحال من قرار الاقفال، وكان الوزير متجاوبًا وقد وعد بالتواصل مع رئيس الحكومة لحلّ هذا الموضوع واصدار قرار جديد يسمح للمحلات الزراعية بفتح ابوابها ضمن الشروط الوقائية العامة.