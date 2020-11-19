لبنان | مروحيات للجيش اللبناني ألقت مناشيرا في الضنية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 4 دقائق آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2020 3:57 مساءً سير - الضنية ألقت مروحيات تابعة للجيش اللبناني مناشير فوق منطقة الضنية تدعو المواطنين إلى التقيد بإجراءات التعبئة العامة والتزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد بينهم، وحفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. وحملت المناشير عبارة “إلتزموا الحجر المنزلي. الكورونا مش مزحة”.

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