لبنان | حسن: أعلى نسبة وفيّات هي فوق الـ60 عاماً

آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2020 3:55 مساءً
وزير الصحة حمد حسن
اعتبر وزير الصحّة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن “تسديد مستحقّات المستشفيات إنجاز تاريخي”، مشيرا الى أنه شكّل لجنة ستواكب حالات “كورونا” التي سوف تدخل الى المستشفيات كما أنها ستراقب جودة الخدمات الطبية.
ولفت حسن عقب إجتماع اللجنة العلمية لتقييم الوضع الوبائي إلى أن خلال الاسبوع المُنصرم تمّت إضافة 80 سريراً في المستشفيات الخاصة لمرضى “كورونا”.
وطلب من المواطنين أن يتحلّوا بشجاعة الصبر خلال هذه الفترة، مضيفا “أعلى نسبة وفيّات هي فوق الـ60 عاماً والمُخالطون ينقلون العدوى للمسنّين وبعض حالات الوفيات لشباب تُعتبر حالات خاصّة ويمكننا خفض النسب”.
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