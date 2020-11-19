لبنان | وزير الاتصالات يُمهل فريق الوزارة و”أوجيرو” وديوان المحاسبة أسبوعاً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2020 3:48 مساءً

في إطار العمل على حل مشكلة العقود العالقة بين “أوجيرو” ووزارة الطاقة – مديرية الاستثمار والصيانة وديوان المحاسبة، اجتمع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال الحواط مع مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي محمد بدران ومدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية.

وأفضى الاجتماع، بحسب ما كشف الحواط لـ”المركزية”، إلى تشكيل خلية عمل تجهد لحل الموضوع قبل حلول الخميس المقبل، إذ أوعز وزير للأطراف الثلاثة المعنية (وزارة الطاقة، “أوجيرو”، ديوان المحاسبة) التنسيق في ما بينها كل بحسب صلاحياته… والعودة إليه بالحل المنشود في غضون أسبوع كحدّ أقصى.

وتبلغ الوزير خلال الاجتماع، أن “عقد العام 2017 لا يزال عالقاً عند مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات”، وهنا سأل الحواط “لماذا توجّه الملف من “هيئة التشريع والاستشارات” إلى المدّعي العام من دون أن يمرّ بديوان المحاسبة؟!”.

وفي السياق، طلب الحواط من المجتمعين، وضع آلية لعقد السنة المقبلة 2021 على رغم أن الموازنة العامة لم تُصَغ بعد… من هنا دعا إلى وضع الحلول القانونية للموافقة والتوقيع على عقد العام 2021 على أن يُرفق لاحقاً بملحق الموازنة… مبدياً استعداده لتقديم ما يتوجّب عليه قانوناً. وأمهلهم أسبوعاً لرفده بتلك الحلول.