لبنان | رئيس التجمع الطبي الاجتماعي: للتريث باللقاحات !

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 48 دقيقة

طالب رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” البروفسور رائف رضا في بيان، وزارة الصحة العامة ب”التريث باللقاحات من شركة “فايزر” وسواها، خصوصا في ظل نتائج تارة 90% وتارة اخرى 95%، وفي مدة قصيرة وعلى عينات ليست بكبيرة وينقصها الوقت الطويل لاستخلاص المضاعفات والمشاكل، لانها تستعمل الجزء الجيني أي الحمض النووي الريبوزي الذي يحتاج الى الاسئلة للاجابة عليها ويكون عامل الوقت الطويل هو الكفيل للرد على التساؤلات التي نجهلها، وهي: هل يجب التلقيح سنويا وكم تدوم الحماية وما هي المضاعفات والعوارض على المدى الطويل والعلاج؟ وهل يمكن السيطرة عليه؟ ام يسبب عطلا دائما تحتاج التجارب إلى باحثين دوليين للتدقيق والثبات منها وليس أصحاب شركة “فايزر” وسواها، ونخشى من تسابق تجاري؟ هل تؤثر على المادة الوراثية للشخص “dna” وعلى الصحة والأخلاق؟”.

وختم: “طالما ان هذه الاسئلة محقة وتحتاج لعامل الوقت والتدقيق والابحاث، تبقى الحماية بالكمامة والتباعد وغسل اليدين أقل كلفة وخطر لحين الاجابة عليها”.