كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2020 2:58 مساءً مجلس النواب - أرشيف تابعت اللجنة النيابية الفرعية درس اقتراح قانون الشراء العام في لبنان ، وذلك في جلسة عقدتها في المجلس النيابي، برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب: الان عون، امين شري، انيس نصار، جهاد الصمد، سمير الجسر، فريد البستاني، فيصل الصايغ، محمد الحجار، جورج عقيص، غازي زعيتر، قاسم هاشم، رلى الطبش، ميشال موسى والكسندر ماطوسيان. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية. وستعقد اللجنة جلسة اخرى في وقت لاحق.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | متابعة درس اقتراح قانون الشراء العام في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.