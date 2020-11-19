لبنان | عون استقبل قائد اليونيفيل وعرض التطورات بشأن ترسيم الحدود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين عون استقبل قائد اليونيفيل استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو دل كول وعرض معه التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية. اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في ان تثمر المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية فيسترجع لبنان جميع حقوقه بالاستناد الى القوانين الدولية. وابلغ الرئيس عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال استيفانو دل كول ان ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة استنادا الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة. واكد الرئيس عون ضرورة تصحيح “الخط الأزرق” ليصبح متطابقا للحدود البرية المعترف بها دوليا.

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